3,4 millions $ pour des taxis électriques à Laval

Article par CNW

La Coop des propriétaires de taxi de Laval (la Coop) a la volonté ferme de se maintenir à l’avant-garde de son industrie. La Coop est fière d’annoncer un investissement de 1,6 million $ dans un projet pilote de trois ans qui vise à évaluer et à démontrer les conditions réelles d’utilisation des véhicules hybrides et électriques au sein d’une flotte de taxis. Ce projet bénéficiera également d’un apport équivalent de la part du gouvernement du Québec par l’entremise du Programme de soutien à la réalisation de projets de démonstration de taxis électriques du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).

Dans le cadre de ce projet pilote, la Coop remplacera 30 taxis de sa flotte pour des véhicules électriques, dont 8 Tesla, et assurera le déploiement de 25 bornes de recharge dédiée aux taxis sur l’ensemble du territoire lavallois. Cette conversion engendrera une réduction de 1 224 tonnes d’émission CO2.

Pour la Coop, ce projet s’inscrit tout à fait dans la vision de mobilité durable de la Ville de Laval. Elle est fière de proposer une initiative qui contribue au positionnement de Laval en matière d’innovation et de transport. « Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement du Québec dans ce projet qui encourage la mobilité durable à Laval », a déclaré Georges Tannous, président, Coop des propriétaires de taxi de Laval. « Un tel projet va nous permettre de mieux comprendre les conditions réelles d’utilisation de voitures électriques et de nous adapter en conséquence. C’est le cas notamment du transport adapté qui représente un important défi sur le niveau résiduel d’autonomie de la batterie de ces véhicules. »

Cet investissement marque un vent de changement qui s’opérera au cours des prochaines années pour la Coop qui souhaite à terme migrer 100% de sa flotte de taxis vers des véhicules électriques et hybrides. Au cours des trois prochaines années, les Lavallois pourront facilement identifier ces taxis électriques par la couleur noire qui les démarquera.