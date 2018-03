Menace de grève pour 1000 élèves qui utilisent le transport scolaire

Environ 1000 élèves de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pourraient être privés de transport pendant deux jours, les 9 et 10 avril, si le syndicat des employés des Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie met sa menace de grève à exécution.

«Les négociations n’avancent pas vraiment, affirmait le mercredi 28 mars Stéphane Lacroix, directeur des communications et des affaires publiques chez Teamsters Canada. Ça progresse à pas de tortue.»

En gros, les offres salariales d’une augmentation moyenne de 1% par ans pour les trois à cinq prochaines années sont «nettement insuffisantes, poursuivait-il. L’indice du prix à la consommation (IPC) recommandait une hausse de 1,8% en 2017. Elles appauvrissent les travailleurs qui gagnent entre 20 000$ et 25 000$.»

Printemps houleux en vue ?

Si aucun règlement n’est conclu prochainement, le printemps sera houleux, selon M. Lacroix. Il a affirmé qu’il y aura d’autres journées de grève après les deux premières.

Selon le syndicat des Teamsters, les chauffeurs d’autobus scolaires écopent en raison de la faible hausse de 1,43% de l’enveloppe versée aux commissions scolaires par le gouvernement provincial. Du coup, ils reprochent d’être considérés comme des travailleurs de seconde importance. La majorité seraient des femmes.

«Si on veut qu’ils restent dans l’industrie, il va falloir augmenter l’enveloppe monétaire et les payer plus cher. Ils font environ 25 à 30h par semaine environ à des heures séparées pendant la journée. Ils ne peuvent pas occuper un autre travail.»

Autres commissions scolaires touchées

Deux autres transporteurs scolaires de la Rive-Sud, soit les Autobus Bissonnette et les Autobus Rive-Sud division Longueuil, pourraient débrayer en même temps. La grève des 9 et 10 avril toucherait ainsi quatre autres commissions scolaires en Montérégie.