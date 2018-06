3e tournoi de golf Robert Thibert pour la Fondation Anna-Laberge

La 3e édition de l’Omnium de golf Robert Thibert au profit de la Fondation Anna-Laberge aura lieu le mardi 21 août à Léry.

Le sport préféré de Tiger Woods mais aussi le vélo seront à l’honneur.

«Encore une fois cette année, les participants auront le choix de prendre part à une randonnée cycliste ou de jouer une partie de golf. Les golfeurs parcourront l’un des deux parcours de 18 trous du Club de golf Bellevue réservés pour l’événement. Les cyclistes, eux, pourront choisir l’un des deux parcours offerts (64 km ou 105 km) qui passeront tous par la piste cyclable du Canal de Beauharnois», annonce l’organisation dans un communiqué.

«La randonnée sera encadrée par une équipe de professionnels qui s’assurera de la sécurité des cyclistes, tout en leur offrant une expérience unique», poursuit-elle.

La journée est présentée par Entreprise Robert Thibert et RBC Banque royale du Canada. Dave Morissette, animateur télé, analyste sportif et conférencier, et Germain Bureau, vice-président, services financiers commerciaux, RBC Banque Royale, en sont les coprésidents d’honneur.

343 000 $

Les deux premières éditions ont permis de remettre un total de 343 000 $ à la Fondation Anna-Laberge.

«Cette somme importante permettra l’acquisition de nouveaux équipements de haute technologie pour le CISSSMO, territoire Jardins-Roussillon. Ainsi, la Fondation Anna-Laberge participe à l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des soins de santé dans notre région!» détaille le communiqué.

Comité organisateur

Le comité organisateur est composé de Serge St-Laurent, Patrick O’Hara et Nathalie Brault (Entreprise Robert Thibert), Manon Marotte et Darsen Charles (RBC Banque royale du Canada), Julie Voyer (Gravité Média), Gilles Bouffard (Club Voyages Raymonde Potvin), Annie-Julie Ste-Marie (AJ Stratégie) ainsi que Sylvie Rouillier et Ariane Goyette (Fondation Anna-Laberge).

Les intéressés peuvent obtenir plus d’information au www.fondationannalaberge.com.