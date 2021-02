Les aménagements paysagers modernes gagnent en popularité depuis quelques années. Ces aménagements comprennent des lignes épurées, des éléments architecturaux solides, des plantes au look minimalistes et un accent est mis sur les pavés, le béton et même la roche décorative. L’esthétique générale doit donc être simple, propre et organisée.

Trouver l’équilibre parfait peut sembler compliqué, mais les jardins modernes utilisent en fait les mêmes éléments que tout autre jardin. Voici donc 4 conseils pour créer un jardin moderne.

Commencez votre aménagement avec les matériaux inertes

Dans un aménagement moderne, il est important qu’apparaissent des lignes simples et épurées, ainsi que des motifs géométriques. De même, les éléments tels que les chemins, un mur de soutènement ou des bordures sont un excellent endroit pour ajouter une touche industrielle typique du design moderne. Par exemple, pensez à utiliser une jardinière en béton comme bordure ou pour séparer les zones de votre jardin, et choisissez des pavés carrés pour créer un chemin droit à travers votre jardin. Vos matériaux devraient être de teintes neutres, telles le gris et le noir que l’on retrouve dans la plupart des décors modernes.

Aménagez vos plates-bandes avec des plantes aux lignes droites

Le design moderne est une question de lignes et de formes, et votre choix de plantes et d’arbustes devrait refléter cet esprit. Premièrement, optez pour une palette monochrome, le vert bleuté, par exemple. Puis, considérez des plantes et des arbustes aux lignes simples, dont la fétuque bleue et le buis. Ce dernier est un des rares arbustes qui peut être taillé dans différentes formes géométriques. Il est donc idéal pour composer une haie aux lignes droites dans un aménagement extérieur moderne.

Choisissez des meubles de jardin modernes

Maintenant que la base de votre aménagement est en place, il est temps de passer aux meubles. Tout comme l’aménagement paysager et vos choix de plantes, les meubles devraient avoir des lignes simples, droites et être eux aussi dans des tons neutres. Cependant, de beaux meubles de patio en bois exotique peuvent apporter une touche chaleureuse dans un décor moderne, tant que leur design est minimaliste.

Comme dans tout aménagement de terrasse, pensez à créer des zones séparées : coin cuisine, zone repas, détente, etc. Choisissez vos meubles en vous assurant que les matériaux et les couleurs s’harmonisent à votre décor moderne.

Ajoutez des taches de couleur à votre aménagement moderne

Enfin, c’est avec les accessoires décoratifs que vous pourrez ajouter un peu de vie et de couleur à votre aménagement moderne. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il faille utiliser toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ! Choisissez une ou deux couleurs qui auront un bel impact dans votre décor, le rouge par exemple.

Ces taches de couleur peuvent provenir des coussins de chaises, de la nappe ou des napperons sur la table, des cache-pots, du parasol, ou de tout autre accessoire décoratif qui ornera votre jardin. L’ajout de couleur doit se faire de manière calculée et avec retenue, afin de ne pas gâcher l’aspect moderne de votre aménagement extérieur.