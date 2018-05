Crédit photo : Depositphotos

La Ville de Saint-Constant annonce le retour du concours «Jardins fleuris» sous une nouvelle formule. L’édition 2018 du concours présente plusieurs nouveautés.

Les résidents et les commerçants sont invités à envoyer un maximum de trois (3) photos de leur devanture ou balcon avant par courriel à l’adresse communication@saint-constant.ca ou encore via la messagerie de la page Ville de Saint-Constant sur Facebook.

Un membre de votre famille ou votre voisin participe à l’enjolivement de votre quartier? Inscrivez-le et vous pourriez vous mériter le prix «Ami des jardins fleuris».

«Par cette initiative, la Ville souhaite souligner le travail d’embellissement et de verdissement des résidents et des commerçants qui contribuent ainsi à colorer Saint-Constant et à améliorer la qualité de l’environnement », explique Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.

La période d’inscription se déroule du 4 juin au 8 juillet inclusivement. Le concours est ouvert à tous les résidents et commerçants, qu’ils aient un vaste jardin avant ou un petit aménagement sur balcon avant. Les lauréats recevront un chèque-cadeau d’un commerçant de Saint-Constant de leur choix à l’occasion d’un cocktail de reconnaissance qui aura lieu en septembre.

Le jury sélectionnera un lauréat par district qui recevra un chèque-cadeau d’une valeur de 150 $ échangeable chez le commerçant de Saint-Constant de son choix. À ces huit lauréats

s’ajoutent les prix «Commerçant», «Coup de coeur» et «Ami des jardins fleuris», en plus d’un tirage au sort parmi tous les participants.

Les règlements du concours, de même que la grille d’évaluation, peuvent être consultés dans la section concours du site Web de la Ville.