Le petit Ryland enfin retrouvé sain et sauf

Crédit photo : Gracieuseté

le petit Ryland Muehleisen, porté disparu depuis samedi soir, a finalement été retrouvé sain et sauf à environ un demi-kilomètre de chez lui, le dimanche 8 juillet, en matinée.

Le bambin se trouvait sur la terre voisine de chez lui. Il a été pris en charge par les services ambulanciers.

Ryland Muehleisen a échappé à la vigilance de ses parents vers 20h samedi. La police et de nombreux citoyens sont mobilisés pour essayer de le retrouver.

Selon le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec, les services policiers ont été alertés samedi soir et ont aussitôt entrepris des opérations de recherche dans le secteur avec l’aide des équipes de la GRC, de même des services d’incendie des municipalités environnantes et du côté américain.

“Ce sont des policiers qui l’ont retrouvé. Il est sain et sauf et a été soumis à une évaluation par les ambulanciers. Mais selon l’information que j’ai, au moment où je vous parle, il est dans les bras de sa mère avec un biscuit au chocolat”, raconte le sergent Denis.

Un grand merci aux bénévoles et à tous ceux qui ont pris part à cette opération de recherche.