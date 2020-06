460 finissants signent une oeuvre d’art pour la postérité à Louis-Philippe-Paré

Une œuvre d’art signée par les 460 finissants de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay conservera désormais la mémoire de cette année scolaire 2019/2020 particulière.

Quatre enseignantes en arts plastique et deux élèves ont exercé leur talent sur deux colonnes gardant l’entrée des élèves à l’extérieur. Du 16 au 18 juin, les jeunes de cinquième secondaire y laisseront leur griffe à tour de rôle, après une séance de photos à la cafétéria.

« Les colonnes vont rester jusqu’à ce que l’école disparaisse un jour parce que c’est quelque chose de vraiment résistant qu’on a utilisé. Les élèves qui vont entrer à chaque jour, chaque matin, vont passer dans ce passage-là. Les élèves 2019-2020 vont avoir laissé la trace de notre année un peu bizarre mais qui a été une très belle année aussi malgré tout », a expliqué Guylaine Provost, l’une des enseignantes qui a contribué à l’œuvre.

Le projet est une initiative du personnel de l’école pour souligner la fin du secondaire alors que la pandémie de COVID-19 a interrompu les cours en mars et empêché la tenue du bal traditionnel. « On sent que c’est apprécié. C’est de beaux moments », a affirmé Mme Provost.

« Pour moi, le but c’était de réaliser une fin de parcours saine pour les jeunes, a témoigné sa collègue Virginie Théorêt. Qu’il y ait quelque chose qui ait du sens pour eux. Ça boucle la boucle de leur secondaire 5. Quand j’ai réalisé le croquis, j’ai pensé à eux. C’est pour eux que je le fais. Je veux vraiment que ça ferme la boucle pour eux. On a travaillé très fort. Je peux vous dire qu’on n’a pas beaucoup dormi depuis deux semaines. »

Deux fois plutôt qu’une, l’enseignante a souligné qu’il s’agissait d’une réalisation de groupe. Outre elle et Mme Provost, ses consoeurs Isabelle Gélineau, Florence Reid-Giroux et Nathalie Lehoux ont participé ainsi que les élèves Maïka Lefrançois et Helena Bonenfant.

Deux finissantes complétaient le parcours lors du passage du journaliste du Soleil de Châteauguay le mardi 16 juin. « Pour moi, c’est une grande étape de ma vie. C’est le début du commencement », a exprimé Mélodie Courval. « C’est vraiment important pour moi que mes profs soient là. Et qu’on ait une dernière journée. J’avais besoin de ça : dire bye à tout le monde. Ça me fait du bien. Je suis contente », a renchéri Daphney Milette.

Avant de quitter, elles ont écrit leur nom en lettres d’or sur la colonne.