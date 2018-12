5 activités pour retrouver la forme

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

L’année 2019 est entamée et l’heure des résolutions est arrivée. Voici cinq activités pour retrouver la forme et éliminer les calories accumulées lors du temps des Fêtes.

Djamboola Fitness

Au rythme de la musique africaine, les participants exécutent de petites chorégraphies simples et faciles à suivre. Cette activité de danse fait travailler le cardio et permet de brûler rapidement les calories, selon le service des loisirs de la Ville de Candiac.

-Début: 8 janvier (9 semaines), les mardis de 20h à 21h

-École Plein-Soleil à Candiac

-16 ans et plus

-42$

Méli-Mélo

Cette formule permet aux participants d’essayer chaque semaine différents types d’entraînement et de cours offerts dans la programmation régulière de la Ville de Saint-Constant, dont la Zumba, la cardio-boxe, le Step et le Pound. Ces activités mettent à contribution à la fois le cardio et les muscles.

-Début: 28 janvier (10 semaines), les lundis de 18h à 19h

-Centre municipal de Saint-Constant

-16 ans et plus

-87$

Cardio-raquettes

Ce programme offert par Cardio plein air propose des exercices cardiovasculaires et musculaires par intervalles sur ses raquettes. Il favorise la perte de poids et améliore la condition physique dans son ensemble. Chaque participant doit apporter une paire de raquettes ainsi que d’une bande élastique.

-Début: 14 janvier, les lundis de 19h à 20h, les mercredis de 19h à 20h et les samedis de 9h45 à 10h45

-Parc Lucie-F.-Roussel à La Prairie

-Aucun âge requis

-Coût varie selon l’abonnement

Du yoga dans la neige ou sur chaise

Le yoga sur chaise permet d’effectuer des postures différentes de celles effectuées sur un tapis. L’activité qui se déroule en douceur suit les limites de chaque participant. Aucune expérience n’est requise.

-Début: 17 janvier (10 semaines)

-Centre Aimé-Guérin à Sainte-Catherine

-15 ans et plus

-60$

Le RécréoParc propose aux visiteurs de s’initier au yoga à l’extérieur dans son décor blanc avec cette activité inspirée du Hatha yoga. Les participants doivent apporter leur tapis et s’habiller chaudement.

-16 février et 9 mars, dès 10h30

-Aucun âge requis

-Contribution volontaire