5 choses à savoir sur la Honda Insight 2019

Article par Frédéric Mercier

Il y a une petite nouvelle chez Honda cette année. Avec l’Insight, le constructeur japonais tente de rivaliser avec Toyota et sa Prius en offrant un modèle hybride à un prix concurrentiel.

Voici ce qu’il faut savoir à propos de la Honda Insight 2019.

Une troisième tentative

Si le nom Insight vous dit quelque chose, c’est qu’il a été utilisé chez Honda auparavant. En fait, l’Insight a été la toute première voiture hybride fabriquée par le constructeur, en 1999.

L’aventure a duré jusqu’en 2006 avant de recommencer sous une seconde génération en 2009. Puis, Honda a lancé la serviette une deuxième fois en 2014. À la surprise générale, on est revenu en force en janvier dernier avec une troisième Insight.

Hybride, mais pas électrique

Comme les générations précédentes de l’Insight, ce nouveau modèle offre une technologie hybride combinant un moteur à essence à une motorisation électrique. La Honda Insight n’est pas une hybride rechargeable ni une électrique pure et dure. Elle a donc besoin d’essence pour fonctionner, mais peut rouler en mode 100% électrique sur de très courtes distances.

L’Insight affiche une consommation de carburant de 4,6 L/100 km en ville et de 5,3 L/100 km sur route. En guise de comparaison, la Toyota Prius consomme 4,4 L/100 km en ville et 4,6 L/100 km sur route.

Pas sportive, mais pas ennuyante

Ce n’est pas parce qu’une voiture est équipée d’une motorisation hybride qu’elle est nécessairement ennuyante. Au contraire, de prestigieux constructeurs comme Porsche, McLaren et Ferrari ont utilisé la technologie hybride pour développer de véritables machines de course.

La Honda Insight n’a rien d’une sportive, mais ses 151 chevaux et son couple de 197 livres-pied générés par le mariage de son moteur à essence de 1,5 litre et de sa motorisation électrique en font un véhicule plus dynamique qu’on pourrait le croire.

La technologie au service de la sécurité

Comme c’est le cas pour plusieurs modèles chez Honda, l’Insight 2019 est offerte de série avec l’ensemble de technologies d’aide à la conduite Honda Sensing. Au lieu de simplement bien réagir en cas d’impact, l’Insight est construite pour vous aider à éviter les accidents.

L’Insight 2019 peut même aller jusqu’à freiner par elle-même si elle détecte un danger de collision frontale et qu’aucune action n’est entreprise par le conducteur pour l’éviter.

Deux versions, pas plus

La Honda Insight 2019 est offerte en deux variantes : Hybride et Hybride Touring.

L’Insight est livrée de série avec un écran tactile de sept pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, une entrée sans clé avec démarrage par bouton-poussoir et des jantes en aluminium de 17 pouces.

Avec la Touring, les consommateurs ont droit à quelques caractéristiques supplémentaires comme la navigation par satellite, des sièges arrière chauffants et un toit ouvrant.

L’Insight 2019 est offerte à un prix de départ de 27 990 $ avant les frais de transport et de préparation, tandis que la variante Touring est affichée à 31 590 $.