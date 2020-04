5 initiatives favorisant l’achat local

Besoin d’éclairage afin de connaître les entreprises et les commerçants d’ici que vous pourriez encourager? De nombreuses initiatives ont eu vu le jour ces derniers jours dans la foulée de la pandémie de la COVID-19.

1

Annoncé par le gouvernement dimanche, le Panier bleu met à la disponibilité des commerçants une plateforme où ils peuvent présenter leurs produits. On peut y chercher des commerces par ville ou région. Pour y accéder, cliquez ici.

2

Les trois députés provinciaux du Roussillon, Christian Dubé (La Prairie), Danielle McCann (Sanguinet) et MarieChantal Chassée (Châteauguay) ont lancé le groupe Facebook «Achat local – La Prairie, Sanguinet et Châteauguay» qui regroupe des commerçants locaux. La page se trouve ici

3

Le Reflet a créé une section spéciale sur son site internet, appelée «Encourageons nos commerçants». On y retrouve des promotions d’entreprises qui misent sur de nouvelles initiatives pour maintenir leurs services à la population. Des commerces s’y ajoutent toutes les semaines.

4

Le mouvement «On se serre les coudes» fait la promotion de 19 entreprises 100% québécoises. Le concept est que chaque entrepreneur interpelle une autre entreprise québécoise et met de l’avant les produits de cette dernière plutôt que les siens. Le président de l’entreprise de portes et fenêtres Fenplast à Candiac, Jean Marchand, y a adhéré.

5

La MRC de Roussillon a regroupé sur son site Web, sous «Achetons Roussillon, plus que jamais !», des listes de commerces et de services locaux susceptibles d’être ouverts ou non. De plus, des villes font la promotion des commerces de leur municipalité sur leur site Web. C’est le cas notamment de Delson, par exemple.