5 questions pour une meilleure alimentation

Crédit photo : Pixabay

La nutritionniste Isabelle Huot sera au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac le 3 avril dès 19h. Elle y prononcera une conférence intitulée Mieux manger pour mieux performer. Le Reflet s’est entretenu avec elle. À noter que les inscriptions débutent le 19 mars, dès 19h. Il faut se rendre sur le site lepointdevente.com pour réserver, même si l’événement est gratuit.

1. Quels sont les aliments qui aident à mieux performer sur le plan intellectuel ?

«C’est surtout le fait de manger plusieurs petits repas par jour, question de ne pas mobiliser trop d’énergie pour la digestion. Avoir une glycémie stable en consommant des aliments qui combinent glucides complexes et protéines est un gage d’énergie et de performances intellectuelles. Il faut éviter de manger des repas lourds comme un plat de pâtes riche en glucides si on veut être alerte. En augmentant la sérotonine, les glucides favorisent le bien-être, mais peuvent endormir aussi. Les protéines doivent être au rendez-vous! Le poisson, avec sa teneur en oméga-3, favorise aussi l’équilibre émotionnel qui nous permet d’être performant. Le café et le thé sont aussi des stimulants du système nerveux.»

2. Et sur le plan physique ?

«Pour maximiser la performance sportive, il y a des aliments qu’on doit consommer avant, pendant et après l’activité physique. Avant la performance, des sources de glucides sont privilégiées (fruits). Pendant l’activité, l’eau seule suffit si l’activité dure une heure et moins. Pour le post-entraînement, nous privilégions un bon rapport glucides et protéines. Le plus important est assurément de boire suffisamment d’eau pour améliorer ses performances.»

3. Que dites-vous à ceux qui trouvent qu’on assiste à trop de modes alimentaires ?

«Je suis contre les régimes miracles. Aucun aliment n’est une panacée en soi. L’équilibre repose essentiellement sur la variété. Manger des aliments non transformés, des fruits, des légumes, des grains entiers, des protéines végétales de plus en plus, voilà sur quoi repose l’alimentation santé. Les régimes à la mode ne font qu’un temps, ils sont vite remplacés par d’autres nouveautés.»

4. Selon votre expérience, réalise-t-on pleinement l’importance de bien s’alimenter ?

«De plus en plus, les gens sont conscients de l’importance de leurs choix, ils lisent de plus en plus les étiquettes nutritionnelles tout comme les listes d’ingrédients. C’est chouette de constater l’évolution vers une alimentation plus saine. L’industrie répond aux demandes croissantes d’aliments plus sains en offrant des produits améliorés aux listes d’ingrédients de plus en plus épurées.»

5. Quel sera le principal enjeu en matière de nutrition pour les prochaines années ?

«Je dirais essentiellement diminuer notre consommation de sucre et de sel. Ça passe inévitablement par la consommation des aliments moins transformés. Il faut cuisiner davantage à la maison. Les gens manquent de temps, mais le retour en cuisine est essentiel pour les générations futures qui ne savent pas cuisiner. La transmission du savoir culinaire est un des piliers de base à la santé.»