Plus de 1200 personnes fêtent l’Halloween au Centre municipal de Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté - Ville Saint-Constant

Malgré le froid et la pluie, plus de 1 200 personnes sont passées au Centre municipal le 31 octobre. De nombreux préadolescents et adolescents ont visité la maison hantée du SPA², alors que les plus petits ont fait le plein de bonbons dans une ambiance inspirée du film Coco.

Cette année encore, la Ville de Saint-Constant invitait ses citoyens à se costumer et à venir célébrer, en famille la fête de l’Halloween. Pour l’occasion, le Centre municipal fut entièrement transformé, inspiré par la fête du « Día de los Muertos » et des personnages du film Coco. L’événement, qui devait originalement se dérouler dans le boisé de la Base de plein air, a été déplacé à l’intérieur du Centre municipal dû à la température.

La maison hantée a attiré plus de 300 jeunes pour cette première édition. L’équipe du SPA² a pu compter sur la participation d’une trentaine de jeunes pour l’organisation de cette activité.

Saint-Constant remercie tous les participants.

(Source: Ville de Saint-Constant)