6 questions sur l’anxiété des enfants

Crédit photo : Pixabay

La Dre Nadia Gagnier, psychologue a fait paraître dans sa collection Dre Nadia, psychologue, La chose, un livre de l’auteure Delphine Berger-Cornuel traitant de la dépression chez les jeunes.

1. De quelle manière l’anxiété se manifeste-t-elle chez l’enfant ?

«Les signes précurseurs peuvent être nombreux, mais ceux qu’on rencontre le plus sont les suivants:

-Demandes insistantes et incessantes de réassurance;

-Évitement de situations que d’autres enfants du même âge affrontent sans problème;

-Plaintes somatiques (ex.: maux de ventre, de tête, nausées, douleurs, etc.);

-Se projette dans l’avenir avec inquiétude, ou en pensant à des scénarios catastrophiques;

-S’adapte plus lentement au changement ou à la nouveauté.

2. Les enfants sont-ils soumis à trop de pression ?

«Nous vivons dans une société de performance qui fait en sorte que des parents peuvent s’inquiéter des conséquences de faibles résultats scolaires ou d’une trop faible estime de soi chez leur enfant. Les enfants sont aussi plus exposés à certains stresseurs. Par exemple se comparer aux autres via les médias sociaux, multiplication des adultes autour d’eux (ex.: plusieurs éducatrices au cours du préscolaire, d’enseignantes au primaire, de moniteurs aux activités parascolaires), séparation des parents et recompositions familiales. Aujourd’hui, les parents n’ont qu’un ou deux enfants au centre de leur attention, et certains peuvent tomber dans le piège de la surprotection, qui est un des facteurs de risque de l’anxiété.»

3. Quelles sont les causes de l’anxiété ?

«L’anxiété est une émotion normale et utile. Tout le monde vit de l’anxiété par moments (Si vous marchez en forêt et que vous voyez un ours au loin, votre niveau d’anxiété va monter). Il existe l’anxiété normale et l’anxiété pathologique.»

4. Qu’est-ce que l’anxiété pathologique ?

«Elle est liée à de faux dangers, dont les conséquences et les probabilités sont exagérées dans la perception de la personne qui en souffre. Un des facteurs de risque de l’anxiété pathologique est le fait d’être né avec un tempérament inhibé (enfant plus introverti). Comme le tempérament est inné, cela permet de supposer que des facteurs héréditaires pourraient partiellement être la cause de l’anxiété pathologique. Mais ce facteur héréditaire entre en interaction avec des facteurs environnementaux, tels que les situations stressantes que nous pouvons vivre au cours de notre développement, les attitudes de nos parents, etc.»

5. Quels conseils pratiques les parents peuvent proposer à leur enfant souffrant d’anxiété ?

«Lorsque l’enfant a tendance à exagérer sa perception des dangers autour de lui, il est possible d’orienter sa perception vers tous les éléments sécurisants autour de lui (ex.: ses ressources personnelles, des adultes de confiance autour de lui). Il est également important de tenter d’augmenter le sentiment d’efficacité personnelle de l’enfant en lui faisant affronter de petits défis à la hauteur de ses capacités. Favoriser le développement de son autonomie est également une saine approche.»

6. L’anxiété chez l’enfant est-elle un sujet tabou en 2019 ?

«Je pense qu’au contraire, les gens sont de plus en plus à l’aise de se déclarer ou de déclarer leur enfant comme étant anxieux. Il est toutefois important de bien distinguer l’anxiété normale de l’anxiété pathologique. En cas de doute, il ne faut pas tarder à consulter. Les interventions précoces ont de bonnes chances de succès.»