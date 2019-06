Un Châteauguois a fait du cinéma au Festival de Cannes

Nicolas Olivares, 18 ans, de Châteauguay, a eu l’opportunité de produire un court-métrage pendant le Festival de Cannes, en France.

Le Châteauguois d’origine péruvienne est étudiant au Collège Dawson au programme de cinéma et communication. Un professeur de son département lui avait donné des renseignements à propos du programme The Creative Mind Group qui a pour mission de trouver la prochaine génération de talent dans le domaine du cinéma et de la télé professionnelle. Nicolas Olivares s’est inscrit et a été choisi parmi tous ceux qui désiraient vivre l’expérience qui consistait à être présent à Cannes pour jouer à l’apprenti cinéaste.

Au cours de son séjour, il a pu voir des personnalités internationales en plus d’exploiter ses connaissances dans le cadre de la réalisation d’un court film. Dans cette ébauche, il a mis en pratique ses acquis avec des stagiaires portugais, géorgiens, français et états-uniens.

«Même si nous étions tous d’endroits différents, la passion pour le cinéma nous réunissait. Nous avons tissé des liens qui vont rester pour la vie», confie-t-il. Son rôle était celui de producteur.

Le court-métrage intitulé BAGGAGE pour lequel il a œuvré a été projeté au Olympia theatres lors du prestigieux festival de film international.

«Ce qui était vraiment intéressant, en plus de voir des vedettes, je suis allé à plusieurs cocktails et j’ai rencontré des gens dans l’industrie. Je me suis fait beaucoup de contacts», illustre l’adepte de cinéma.

Ce dernier a pu s’entretenir avec l’acteur et humoriste américain Chris Tucker. Il a également vu de très près Xavier Dolan et Leonardo DiCaprio.