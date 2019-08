Un lait plus facile à digérer pour les personnes intolérantes au lactose

La famille Kaiser produit du lait depuis plus de 40 ans, à Noyan. On connait leur amour pour le produit, que l’on pense à la Fromagerie Fritz Kaiser ou encore la Laiterie Chagnon, acquise par les Kaiser, en 2017. Ils innovent une fois de plus en lançant une nouvelle gamme de produits laitiers faits à 100 % de lait de vaches de race Guernsey. Son lait est plus facile à digérer pour certaines personnes qui sont intolérantes au lactose. Il s’agit du seul troupeau de vaches Guernsey en production laitière au Québec.

Le lait de ce troupeau présente plusieurs bienfaits. Il s’agit d’un lait dit A2. Il contient naturellement de la protéine bêta-caséine A2, qui le rend plus digestible, comparativement à la version A1, plus courante dans la majorité du lait.

Ce lait est l’un des plus riches en calcium. Plus près du lait maternel, il convient aux personnes sensibles de tout âge, notamment aux petits enfants qui incorporent progressivement le lait de vache à leur alimentation.

Le troupeau de la famille Kaiser, qui compte une cinquantaine de têtes, a été baptisé Crème d’Or, pour la couleur de son lait qui est aussi riche en bêta-carotène et en vitamine A.

«Notre lait a une belle couleur jaune», indique Christian Kaiser, de la Ferme familiale Kaiser.

Ce type de lait est de plus en plus populaire en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis et en Ontario. La production de lait A2 est en croissance constante depuis sa découverte en 2000.

Avantages

Les vaches Guernsey de la famille Kaiser ont été importées des États-Unis, d’éleveurs du Wisconsin, de l’Ohio et de la Pennsylvanie, principalement.

À terme, les Kaiser veulent faire grandir leur troupeau de vaches Guernsey et délaisser les vaches Holstein, à la ferme.

«Nous avons acheté les meilleures génisses pour les multiplier, précise Christian Kaiser. Nous avons aussi la première vache adulte classée «Excellente» depuis 20 ans, au Canada.»

«L’avenir appartient assurément aux transformateurs innovants au Québec. Nous ferons tout en notre pouvoir pour poursuivre dans cette veine en mettant les efforts nécessaires en recherche et développement afin de répondre aux exigences et aux attentes de plus en plus marquées de nos clients.» -Nathan Kaiser, président de la Laiterie Chagnon

Cette race de vaches présente de nombreux avantages. Son lait est plus gras et contient plus de protéines, ainsi que de calcium que la vache de race Jersey.

«Son rendement fromager est plus haut que toutes les autres races», précise M. Kaiser.

La vache Guernsey est aussi plus petite que la vache Holstein, elle mange moins et transforme mieux le fourrage en lait, même le fourrage de moins bonne qualité.

«Elle produit aussi moins de gaz à effet de serre, elle fait moins de fumier et ça prend moins de terre par vache, ajoute M. Kaiser. Elle est aussi moins sensible à la chaleur.»

Nouveaux produits

La production de lait A2 de vache Guernsey par la famille Kaiser a débuté au mois de mars. C’est la Laiterie Chagnon, qui appartient aussi à la famille Kaiser, qui transforme ce lait.

Elle fabrique deux produits, soit le lait 5 %, qui peut être donné aux jeunes enfants ou en remplacement de la crème dans le café, ainsi que le yogourt grec, offert en trois saveurs: nature, vanille et caramel à la fleur de sel. Ce yogourt est vendu dans un authentique pot Mason, qui est donc réutilisable.

Ces produits sont présentement offerts dans quelque 450 points de vente, principalement des épiceries spécialisées, comme Adonis, Avril, le Marché Jean-Talon ou encore la Fromagerie Hamel. Des discussions sont en cours pour rendre ces produits accessibles dans les grandes chaînes.