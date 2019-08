L’équipe du Collège Français se prononce sur l’arrestation de Normand Brunet

Le Collège Français, équipe de hockey junior AAA de Longueuil, s’est prononcé sur l’arrestation de son président Normand Brunet relativement à divers gestes à caractère sexuel s’étalant sur une période de huit ans.

Dans le communiqué signé par Pierre Petroni, propriétaire de la formation, le CF affirme être «sous le choc des accusations portées» contre Normand Brunet.

Rappelons que l’homme de 59 ans fait face à des accusations d’agression sexuelle, de contacts sexuels, d’avoir incité à des contacts sexuels et d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite, le tout sur un enfant de moins de 16 ans au moment des faits. Les gestes qui lui sont reprochés se seraient déroulés entre le 26 juin 2008 et le 26 juin 2016.

Il est également accusé d’avoir harcelé sa victime entre juin 2015 et le 2 août 2019, jour de son arrestation.

Le CF rapporte que les agressions alléguées n’auraient pas eu lieu dans un contexte sportif.

«M. Brunet n’avait que des communications occasionnelles avec les joueurs, lors d’activités promotionnelles réalisées en groupe, écrit l’équipe. Nous entendons bien sûr collaborer pleinement avec les autorités policières, si elles nous en font la demande.»

Normand Brunet a été relevé de ses fonctions de président de la formation junior AAA.

«Cette situation nous affecte tous et je tiens à vous assurer que nous la prenons très au sérieux, indique Pierre Petroni. La sécurité et l’intégrité physique et morale des joueurs a toujours été une priorité. Aucun comportement fautif n’a jamais été toléré dans notre organisation.»

Le résident de Saint-Mathias-sur-Richelieu a été libéré et sera de retour au palais de justice de Longueuil le 23 octobre.