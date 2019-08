Expérimenter le stand up paddle

Accompagnée de la propriétaire de La Vague Boucherville Hélène Rancourt, notre journaliste a pu observer le coucher de soleil en SUP (stand up paddle), le 8 août.

Après avoir gonflé la planche, préparé la pagaie et écouté les explications et conseils de Mme Rancourt, il était temps de se diriger sur le fleuve. Les vents étant trop forts ce soir-là, notre journaliste a expérimenté le SUP à proximité des berges, sous la lumière du soleil couchant et le bruit des vagues. De quoi plaire à tous ceux qui aiment la nature!

Offre diversifiée

Les citoyens de la Rive-Sud qui ont toujours souhaité essayer le SUP peuvent maintenant le faire tout près de chez eux. L’entreprise La Vague, située au quai de Boucherville, offre toutes sortes de cours et balades de planche à pagaie sur le fleuve Saint-Laurent.

SUP-Yoga, Introduction au SUP, Pleine lune, SUP Rondeurs, Party de SUPrêmes et balade de 10 km sont quelques-unes des expériences offertes par La Vague. Il est aussi possible d’y faire des partys de bureau, du renforcement d’esprit d’équipe, des bachelorettes, des activités entre mamans, entre amis ou en famille, et ce, toujours en planche à pagaie.

Les jours de cours, la propriétaire Hélène Rancourt se rend au quai avec son véhicule, qui contient plusieurs planches pouvant être empruntées par les participants.

«Notre mission est de rendre la pratique de la planche à pagaie accessible, sécuritaire, et ce, dans un respect total de l’environnement», peut-on lire sur le site Web de l’entreprise, mise sur pied en novembre 2018.

Une autre succursale La Vague est installée aux abords du parc de la promenade Bellerive, à Tétreaultville.

Rens.: www.lavaguesup.com