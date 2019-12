7 athlètes qui se sont démarqués en 2019

En 2009, Yvan Provencher a reçu un nouveau cœur. Dix ans plus tard, le résident de Sainte-Catherine, plus en forme que jamais, a de nouveau été touché par un geste de générosité sans bornes qui lui a permis de participer aux Jeux mondiaux d’été des transplantés en Angleterre, du 17 au 24 juin.

Rebecca St-Jules s’est initiée au cheerleading il y a trois ans. Après une blessure qui aurait pu lui coûter la vie l’année dernière, elle s’est relevée et était de l’équipe Team Canada en plus de compétitionner avec les Coyotes lors des championnats mondiaux de son sport, en avril.

Steve Bégin le dit lui-même: «Je n’étais pas un Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Jean Béliveau… Au hockey, je n’ai rien cassé». Steve Bégin a marqué la Ligue nationale de hockey (LNH) autrement. Sa ténacité, son courage et son leadership en ont marqué plus d’un. Ce sont d’ailleurs ces trois mots qui se retrouvent en page couverture de son premier livre, écrit par le journaliste sportif Luc Gélinas et publié par les Éditions Hurtubise.

À peine cinq mois après son retour à la compétition, la gymnaste Audrey Rousseau a brillé aux deux championnats auxquels elle a pris part cet été, récoltant une médaille d’argent en Corée, puis une médaille d’or en Turquie. La résidente de La Prairie est la première surprise de ce dénouement qui va au-delà de ses espérances.

Andy Mac s’est imposé comme le meilleur joueur de coups roulés de son âge sur les verts d’Augusta, le 7 avril, lors de la compétition Drive, chip and putt.

Une saison de rêve, c’est ce qu’a vécu William Cyr l’année dernière, alors qu’il a soulevé la Coupe du Président et le trophée le plus convoité du hockey junior, la Coupe Memorial, avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Après un court été, le Constantin a récemment amorcé sa dernière saison junior dans l’uniforme de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Après 116 combats chez les amateurs en près de 19 ans, la boxeuse Martine Vallières-Bisson a fait un premier pas pour gravir «un second mont», soit celui d’une carrière chez les professionnels. Elle considère avoir pris son envol lors d’un combat victorieux au Centre Bell, le 7 décembre.