7 km de papier hygiénique pour soigner les rues

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Michel Thibault

Des rues sont soignées à l’aide de goudron et de papier hygiénique cet été.

La substance noire est employée pour colmater des fissures. Elle est recouverte de papier de toilette pour éviter de salir voitures et piétons.

C’est ce qui se passe à Châteauguay. Cette façon de procéder vise à empêcher l’eau de s’infiltrer sous l’asphalte et ainsi prévenir les nids-de-poule. L’eau prend de l’expansion en gelant. Lorsqu’elle se glisse sous la chaussée, ses changements d’état font la vie dure à l’asphalte, qui finit souvent par briser.

La compagnie Pavage Axion réalise les travaux. Entre 7 et 9 km de fissures sont colmatées, bon an, mal an, sur le territoire de Châteauguay depuis 2016.

Le coût est «normalement sous les 2$ / mètre linéraire», fait part Marie-Claude Tremblay, directrice des Communications de la Ville de Châteauguay. La facture annuelle se situe entre 14 000 $ et 19 000 $.