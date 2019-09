Des augmentations de salaire de 21 % pour les préposés au péage

Les syndiqués de l’entreprise A30 Express bénéficieront de hausses salariales de 21% sur 5 ans et demi, en marge de l’entente de principe conclue avec l’employeur le 2 août, qu’ils ont entérinée dans une proportion de 94%.

Cette augmentation s’accompagne d’un bonus de signature selon la durée de service, soit 100 $ pour les personnes embauchées depuis moins de neuf mois, 250 $ pour les personnes dont la durée d’emploi varie entre 9 et 18 mois et 600 $ pour celles qui cumulent 18 mois et plus d’ancienneté.

Les syndiqués ont également obtenu de nouvelles primes, dont celle de fin de semaine de 1,25 $ et celle pour la formation de 1 $. La prime de nuit, quant à elle, passe de 1 $ à 1,25 $. Lorsqu’ils travailleront 8 heures dans la journée, ils pourront bénéficier d’une période de repas payée de 45 minutes. Le montant alloué pour le repas pris durant des heures supplémentaires sera pour sa part augmenté de 10 $ à 12 $.

De plus, les préposés au péage de A30 Express ont aussi réussi à obtenir une 4e semaine de vacances après sept ans au lieu de huit, un jour férié supplémentaire le lendemain de Noël à partir de décembre 2021 ainsi que d’autres améliorations des congés sociaux et personnels. Ils sont également assurés du maintien de neuf postes permanents au sein de leur équipe pour la durée de la convention.

« Nous nous réjouissons de l’adoption de ce règlement qui nous permet de réaliser plusieurs avancées notoires sur de nombreux aspects de la convention. Cette entente confirme que nous avions raison de nous battre pour de meilleures conditions de travail. Nous avons cru en notre lutte et, aujourd’hui, nous en récoltons les fruits », a souligné le président du syndicat, Alain Courtemanche.