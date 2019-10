95 000 $ amassés grâce aux Défi de 12 h de nuit de la Fondation des Centre jeunesse de la Montérégie

Le Défi 12 h de nuit de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, un événement sportif de nuit où près de 200 participants, répartis en 20 équipes, ont couru ou marché pendant 12 h à relais, afin d’amasser des fonds pour les enfants les plus vulnérables de la Montérégie s’est tenu le 14 septembre au Parc national des Îles-de-Boucherville. Pour cette 4e édition de ce défi sportif unique, l’objectif financier a été largement dépassé avec un montant amassé de plus de 95 000$, grâce à un déploiement exceptionnel d’efforts de collecte de fonds de la part des participants et grâce à Provigo, le partenaire officiel de l’événement. Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie tient «à remercier sincèrement Provigo pour leur participation exceptionnelle». Lors du Défi, chaque équipe était symboliquement jumelée à un centre de réadaptation du Centre jeunesse de la Montérégie. Les équipes ont reçu des cartes d’encouragement et des mercis spéciaux de la part des enfants, tout juste avant le départ. «C’est extrêmement touchant de penser à tous ces enfants dans le besoin. Pendant mon défi, lorsque je courrais en pleine nuit, je pensais aux jeunes filles hébergées au centre le Traversier et à toutes les difficultés auxquelles elles font face. Ces pensées m’encourageaient à continuer, malgré la fatigue», exprime Martin Bélanger, président du conseil d’administration de la Fondation et participant du Défi 12 de nuit. Le Défi 12 h de nuit s’est déroulé de 20 h à 8 h, du 14 au 15 septembre, avec la participation de l’ambassadeur du Défi 12 h, le comédien et ultra-marathonien Patrice Godin, qui pour sa part, a couru pour une 5e année pendant 24 h afin d’amasser des fonds pour la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide à plus de 2 800 enfants dont la situation est précaire ou difficile. Grâce à la Fondation, ces jeunes reçoivent le soutien qu’un parent peut généralement apporter : inscription à des activités sportives ou culturelles, accès à des soins de santé, financement afin de poursuivre des études postsecondaires, intégration en appartement et tout soutien essentiel à leur épanouissement.