Complexe le partage remporte un prix au gala de la Chambre de commerce

Complexe le partage de La Prairie a remporté le prix de la catégorie «Organisme communautaire, OBNL et économie sociale» dans le cadre du gala Reconnaissance 2019 de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon, le 25 octobre.

Un total de huit prix ont été remis lors de cette cérémonie qui constituait une première à la suite de la fusion des Chambres de commerce de l’industrie Royal Roussillon et du Grand Châteauguay en juin. L’événement a été présenté au Complexe Roméo-V-.Patenaude à Cadiac et animé par Jean-Pierre Gravel.

Ce résident de Léry a donné un aperçu de la mission de sa nouvelle entreprise appelée Le département des moments. À chacun des lauréats, il a réservé une petite attention personnelle lorsqu’ils venaient chercher leur prix. À titre d’exemple, une étoile dans le ciel a été nommée en l’honneur du Complexe le partage afin que l’organisme brille jusque dans le firmament. La propriétaire des Ameublement Machabée, Julie Coallier, a reçu quant à elle un coussin personnalisé avec des photos de son mariage, d’un côté, et de sa famille, de l’autre.

La nouvelle Chambre de commerce a aussi profité de l’occasion pour dévoiler son nouveau logo, à la suite d’un concours. Celui retenu a été créé par Gravité Média, de Candiac, qui possède notamment Le Reflet.

Reconnaître les entrepreneurs

L’événement visait à reconnaître et mettre en lumière la communauté d’affaires du Roussillon.

«Je suis extrêmement fier de notre région et je veux qu’on la célèbre en grand», a dit Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt, coprésident de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon.

Des discours des gagnants et des hommages sont disponibles en vidéo sur notre site Web au www.lereflet.qc.ca.

Les autres lauréats

Commerce de détail: Ameublement Machabbé de Saint-Isidore

Entreprise de service: Groupe DPJL Assurances de Châteauguay

Entreprise de métier de la construction: MDTP Atelier d’architecture de Beauharnois

Hébergement, restauration et récréotourisme: Héritage Saint-Bernard à Châteauguay

Nouvelle entreprise: L’expérience Chic Chef de Châteauguay

Entreprise de l’année: L’expérience Chic Chef de Châteauguay

Coup de coeur du public: Brasserie champ libre