75 000 $ amassés à la Soirée poker de la Fondation Habitations Trigone

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Robert Côté

La 7e édition de la Soirée poker de la Fondation Habitations Trigone a permis de récolter 75 000$ qui seront remis à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher et la Maison Victor-Gadbois. Le 4 mai, plus de 500 personnes se sont rassemblées pour ces deux bonnes causes; un record depuis la tenue de la première édition.

«L’édition 2018 revêtait un caractère spécial pour nous, a souligné le président et cofondateur de la Fondation Habitations Trigone, Patrice St-Pierre. En plus d’être une soirée au profit de deux organismes remarquables qui œuvrent au bien-être des gens, c’était le premier événement organisé par la nouvelle Fondation Habitations Trigone dont la mission est de contribuer à développer et améliorer la vie des membres de la communauté.»

La Soirée Poker a également permis à trois participants de se démarquer. Robert Perron, Martin Sanscartier et Éric Bonenfant ont reçu les prix des trois meilleurs joueurs du tournoi.