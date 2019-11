Saint-Philippe replonge dans le passé pour souligner ses 275 ans

Plus de 150 citoyens, élus et dignitaires ont souligné le 275e anniversaire de la fondation de la Côte Saint-Philippe lors d’une soirée de commémoration le samedi 9 novembre au Complexe Élodie-P.-Babin à Saint-Philippe.

Le coloré conteur Francis Désilets et ses acolytes ont présenté le récit de la ligne du temps, sous le thème Il était une fois Saint-Philippe, 275 ans d’histoire!. La soirée s’est terminée sur une note musicale avec le groupe traditionnel Les cuillères à carreaux.

Tout au long de la soirée, le public a pu discuter avec les membres de la Société d’histoire La Prairie-de-la-Magdeleine, où Monsieur le Curé et sa ménagère présentaient les plans des côtes de Saint-Philippe de 1861. Les représentantes de la Société d’histoire des Filles du Roy sont venues parler de leur passé, alors qu’entre 1753 et 1765, il y aurait eu plusieurs mariages unissant une descendante des filles du Roy. L’Académie des ripailleurs avait concocté des bouchées spécialement préparées pour l’occasion.

«On peut dire que les festivités du 275e auront été l’occasion de tous nous rassembler, de mettre en valeur et d’animer notre communauté en plus de célébrer notre riche histoire. Bien qu’aucun d’entre nous n’était né en 1744, ce soir, nous sommes toutes et tous rassemblés pour rendre hommage à nos bâtisseurs et pour se raconter notre histoire. Que vous soyez natifs d’ici ou que vous ayez adopté Saint-Philippe, merci d’être avec nous pour célébrer notre identité» a mentionné la mairesse Johanne Beaulac lors de son allocution.

«L’organisation de telles célébrations nécessite la mobilisation de nombreuses ressources, merci aux membres de Comité et à toute l’équipe de bénévoles extraordinaires. Merci de partager votre temps à mettre en lumière la fierté et l’histoire des saint-philippiennes et des saint-philippiens. » a ajouté le président du comité du 275e et conseiller municipal, monsieur Dany Goyette.

La fête de clôture du 275e se tiendra le samedi 7 décembre lors de la fête de Noël au parc Gérard-Laframboise.

(Source: Ville de Saint-Philippe)