Babillard communautaire du 18 mars 2020

UN PIANO ET UN VIOLONCELLE SOUS LES CHANDELLES !

Ce soir-là, à l’église de St-Constant, pour l’occasion, uniquement illuminée de chandelles. Vous entendrez : Il était une fois dans l’Ouest, La liste de Schindler, Titanic, Greensleeves, Le Clair de lune et L’hymne à la joie de Beethoven. Et plusieurs autres! Vendredi 3 avril 20h. Billets ($30) Fleuriste l’Aristocrate, 87, St-Pierre, St-Constant ou à la porte. 514 774-9148 ou www.concertchandelle.com

VENEZ NOUS ENCOURAGER POUR NOS OEUVRES, POUR CEUX ET CELLES DANS LE BESOIN

Les Chevaliers de Colomb Conseil 4569 La Prairie tiendront une soirée Gala des GENS DE CŒUR le 18 avril 2020 à compter de 17h30. Buffet méchoui festif et danse avec l’animateur bien connu Carl Gauthier sont au menu avec permis de boisson. L’activité se tiendra au 500, rue St-Laurent à La Prairie. Les billets sont disponibles au coût de 40$. Pour réservation, prière de contacter les personnes suivantes : Michel Lussier 450 659-0000, Serge Brossard 450 659-7289, Richard Provost 450 619-1373 ou Robert Thibeault 450 984-1015.

LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE ORGANISE SON PREMIER SON ET BRIOCHES

Dimanche 5 avril à 11 h à la Maison Hélène-Sentenne. Mathieu Lippé slam, conte, poésie. 10h30. Café, jus, muffins, etc. Contribution volontaire. Information 514 830-4278.

CINÉ CONFÉRENCE : QUATRE JEUNES EN QUÊTE DE SENS

Vous êtes un jeune, un parent, vous travaillez auprès des jeunes de 15 à 25 ans et vous souhaitez réfléchir sur le vide de sens et ses conséquences sur la jeunesse? Nous vous offrons une ciné-conférence portant sur la quête des sens chez les adolescents. La diffusion est d’une durée de 52 minutes et la conférence-discussion est de 1h ou plus, selon les besoins. Mardi 24 mars à 19h au 462, rue Saint-Paul, La Prairie. 450 444-9661 avec Delphine Piperni. https://www.youtube.com/watch?v=pKhIOM3l25s

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée du Programme d’intervention jeunesse/Maison des jeunes Équinox.

Le conseil d’administration du Programme d’intervention jeunesse invite la population à son assemblée générale annuelle le 23 mars 2020, 19h. Point de rencontre: les locaux de la Maison des jeunes Équinox, 5185, boul. St-Laurent, à Sainte-Catherine. Le rapport d’activité, les états financiers seront à l’ordre du jour. Nous vous attendons donc en grand nombre. Un léger goûter sera servi. Svp, confirmez votre présence au 450 632-5122 ou au direction@mdjequinox.ca