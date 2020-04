Une poursuite policière prend fin sur la route 132 à Longueuil

Un automobiliste soupçonné de conduire avec les facultés affaiblies a été pourchassé par des agents du Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL), lundi soir, vers 20h. Dans sa course, il a percuté deux autopatrouilles et a fui sur la route 132 Est, où il a frappé un muret. Il pourrait faire face à des accusations d’agression armée, de conduite avec les facultés affaiblies et de bris d’engagement.

Vers 19h50, un appel a été logé au 911 concernant un homme qui désirait entrer en contact avec une femme dans son unité d’habitation, alors qu’une condition lui interdit de se présenter à cette adresse. Il a quitté les lieux avant l’arrivée des policiers.

Ayant eu l’information qu’il était possiblement intoxiqué, les agents du SPAL ont tenté de le localiser sur le réseau routier.

L’homme de 45 ans, connu des services policiers, a refusé de s’immobiliser et a percuté deux véhicules de patrouille. Aucun agent n’a été blessé.

C’est à ce moment qu’il a emprunté la route 132, en direction est. À la hauteur du boul. Roland-Therrien, il a percuté un muret. Il a été conduit dans un centre hospitalier et on ne craindrait pas pour sa vie.

Il a été arrêté et sera détenu jusqu’à sa comparution.