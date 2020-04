De l’espoir sur les portes de l’unité des soins intensifs

Une lectrice nous a fait parvenir une photo des portes de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Charles-LeMoyne de l’arrondissement Greenfield Park à Longueuil. Celles-ci débordent d’arcs-en-ciel dessinés par des enfants des travailleurs.

Elle y a ajouté ce message:

«Nous sommes tous touchés de près ou de loin. Parfois, on s’inquiète. Parfois, nous faisons semblant que nous sommes invincibles. Nous pensons à nos enfants, aux patients qui ne peuvent pas voir leurs proches. Nous sommes là, note équipe, notre deuxième famille. Et voilà, sur nos portes, nos enfants illuminent le tout et nous font réfléchir. Nous ne manquons de rien. Nous sommes ensemble et en santé.»