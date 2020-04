La Ville de Sainte-Catherine appelle aussi ses aînés

Dans une démarche similaire à celle de Delson, la Ville de Sainte-Catherine annonce qu’elle effectue des appels de suivis auprès des 2000 aînés de 70 ans et plus de son territoire, forcés au confinement, afin de s’assurer qu’ils vont bien et briser leur isolement.

Les appels sont faits par des employés municipaux, qui utilisent les bases de données de la liste électorale à celle des organismes.

Chaque personne y figurant sera appelée au moins une fois au courant des prochaines semaines, fait savoir la Municipalité. Selon leurs besoins exprimés, il sera possible qu’ils reçoivent des appels sur une base régulière.

«Dans un contexte où la santé des personnes âgées doit être une priorité, nous souhaitons nous assurer que celles-ci soient bien informées des services et des ressources à leur disposition», explique la mairesse Jocelyne Bates.

Cette mesure s’ajoute à la ligne de soutien aux personnes vulnérables mise en place il y a quatre semaines. Les personnes ayant besoin de soutien et d’information sont invitées à composer le 450 635-0633 ou à écrire à soutien@ville.sainte-catherine.qc.ca du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 16h, ainsi que le vendredi, de 9h à 12h.