93 000 $ pour les familles d’enfants atteints de cancer grâce à Courir pour Leucan

Crédit photo : Gracieuseté

Plus de 300 personnes ont participé à Courir pour Leucan, au Rcréoparc de Sainte-Catherine, le 30 septembre. Les coureurs et marcheurs de cette 6e édition ont permis à Leucan Montérégie de récolter 93 000$, surpassant l’objectif initial et le montant amassé l’an dernier.

«Je suis fière de voir autant de gens réunis pour la cause, a témoigné la directrice générale de Leucan Montérégie Katty Taillon. L’implication des participants est inspirante et elle permettra à plusieurs familles de la région de recevoir un soutien personnalisé, à toutes les étapes de la maladie.»

Ambassadeur de Courir pour Leucan, Fabrice Lamarre est jeune philanthrope au grand cœur, qui a participé sept fois au Défi têtes rasées Leucan, en plus d’écrire un livre dont les profits ont été remis à l’Association. En sept ans, il a remis plus de 50 000 $ à Leucan.

(Source : Leucan Montérégie)