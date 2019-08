93 muscle cars d’antan à vendre; faites votre offre!

Article par Guillaume Rivard

Un homme de Red Oak, en Iowa, a décidé de vendre pratiquement toute sa collection de voitures qu’il a achetées et sur lesquelles il a travaillé au cours des 40 dernières années, selon ce que rapporte NBC News.

Le 14 septembre, Bill « Coyote » Johnson mettra en effet aux enchères 93 des 113 modèles qui dorment dans son entrepôt, incluant un grand nombre de muscle cars d’époque.

On retrouve parmi ceux-ci des Barracuda, Camaro, Charger, Challenger, Coronet, Cutlass, GTO, Mustang, Satellite, Super Bee et bien d’autres. La Plymouth Road Runner 1969 qui a fait naître l’histoire d’amour entre Johnson et les voitures n’est toutefois pas à vendre.

Et vous savez ce qui est drôlement intéressant? Même si plusieurs des bolides ont besoin d’amour et de restauration, chacun sans exception sera vendu tel quel et sans réserve. Autrement dit, il n’y a pas de prix plancher; faites votre meilleure offre et vous risquez de repartir avec une nouvelle acquisition.

Tel que mentionné, l’encan aura lieu le mois prochain, mais il est déjà possible de miser en ligne et voir l’inventaire complet ici.

Alors, si vous rêvez de posséder un morceau de l’histoire automobile sans dépenser une fortune ou si vous aimeriez démarrer votre propre petit musée de voitures, l’occasion est très belle à saisir.