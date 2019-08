À bord de la Porsche Taycan pour un tour record du Nürburgring

Article par Guillaume Rivard

La semaine dernière, Porsche a eu la gentillesse de nous dévoiler l’intérieur de sa nouvelle Taycan 2020 avant le grand lancement officiel du 4 septembre.

On imaginait bien que d’autres détails et images allaient nous parvenir d’ici là.

C’est en plein le cas aujourd’hui avec cette vidéo qui nous place à bord de la voiture sport électrique de plus de 600 chevaux pour un tour du Nürburgring-Nordschleife, en Allemagne.

En parcourant les 20,6 kilomètres du mythique circuit en un temps de 7:42 minutes, la Taycan a établi un nouveau record pour les véhicules électriques à quatre portes.

« La Taycan est également conçue pour la piste et elle l’a prouvé de manière convaincante sur l’un des circuits les plus exigeants au monde, affirme le pilote d’essai Lars Kern, qui conduisait un modèle de préproduction. Encore une fois, je suis impressionné par la stabilité de la voiture dans les sections à haute vitesse et par ses accélérations franches à la sortie des sections plus serrées. »

Plusieurs facteurs contribuent à l’excellente performance de la Porsche Taycan et à son efficacité en conduite plus poussée. Soulignons les divers composants du châssis qui réagissent en quelques millièmes de seconde grâce à la technologie « Porsche 4D-Chassis Control », de même que l’aérodynamisme finement étudié.

Plus tôt ce mois-ci, la Taycan a démontré ses capacités sur de longues distances en parcourant 3 425 kilomètres en 24 heures sur la piste circulaire de Nardò, en Italie, maintenant une vitesse moyenne située entre 195 et 215 km/h.

Et lors d’un précédent test d’endurance effectué en juillet, la voiture a accéléré de 0 à 200 km/h pas moins de 26 fois de suite sur le tarmac d’un aéroport. En moyenne, son sprint prenait moins de 10 secondes.