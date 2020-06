À la découverte de vins de haute qualité avec l’agence David Francis  

L’agence de vins d’importation privée David Francis éveillera vos sens. Laissez-la vous faire voyager grâce à une sélection de vins internationaux qui enchanteront vos papilles. Peut-être voudrez-vous déguster un bon Prosecco des collines de Valdobbiadene dans le nord de l’Italie ou un produit étonnant du Pays basque en Espagne. Chaque repas ou occasion spéciale est une opportunité pour faire en la découverte!

Nulle part ailleurs vous ne trouverez ces produits nichés qui vous raviront. De plus, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour en faire l’essai, puisque l’agence offre un service de livraison efficace partout dans la Grande région de Montréal. En deux à quatre jours ouvrables, votre commande sera livrée à votre domicile.

De plus, le processus demeure sécuritaire, car il est sans contact du début à la fin. L’entreprise québécoise vous offre ainsi une expérience en ligne simple, et surtout, sans stress.

Vous résidez à l’extérieur du territoire et souhaitez goûter l’une de ces bouteilles rares? Vous n’aurez qu’à cueillir votre commande dans une succursale SAQ près de chez vous.

À la tête de son agence, David Francis souhaite partager sa passion à ses clients. Se décrivant comme un représentant du public, il souligne la chance qu’il a de rendre accessible des vins de haute qualité à tous. Son expérience lui permet de capturer l’essence des secrets les mieux gardés dans le monde!

Imaginez l’opportunité d’avoir de grands crus d’Europe livrés à votre porte! fait remarquer celui qui a suivi de multiples voyages au vignobles des producteurs, et des conférences en Italie(Vinitaly) et en Allemagne (Prowein) pour se spécialiser.

Une fois que votre choix sera effectué après avoir consulté la gamme de produits disponibles, sélectionnez le nombre de bouteilles que vous souhaitez commander. L’agence offre des caisses de 6 ou 12 bouteilles, mixtes ou uniques.

Hésitant quant à votre sélection? L’agence d’exportation privée vous permet d’en connaître davantage sur ses vins. Apprenez-en plus sur l’histoire du vignoble et sur les caractéristiques de chaque produit afin de faire un choix éclairé.

Puisque ce sont des cuvées restreintes provenant de vignobles artisanales, l’expérience de la dégustation n’en sera que plus enrichissante. Du vignoble à votre porte, ces nouveaux produits n’auront plus de secret pour vous. Par ailleurs, une visite sur la page Facebook de l’entreprise permettra de visionner des vidéos à propos de ces vignerons. Plus que jamais il est essentiel de savoir d’où viennent les produits que nous dégustons. Ces informations vous permettront de voir comment sont constitués les vins artisanaux.

Rendez-vous sur le site Web de l’agence David Francis pour jeter un œil à la sélection qui s’offre à vous. Un service personnalisé et une expérience client hors pair vous attendent. Ayant bâti des relations de confiance avec ses clients depuis la mise en branle de son entreprise, l’entrepreneur se fera un plaisir de vous conseiller et vous faire des suggestions.

À un clic de voyager parmi les meilleurs vignobles

https://fr.dfwine.ca/

Des questions?

info@dfwine.ca

514 570-1817