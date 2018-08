À la rencontre d’un maître de karaté en Californie

Crédit photo : Gracieuseté

Huit membres de l’école de Karaté Shotokan La Prairie se sont rendus à Santa Barbara, en Californie, en juillet pour rencontrer Tsutomu Ohshima, 88 ans, «grand maître» dans cette discipline.

Selon les informations de Daniel Trudeau, dirigeant de l’école, les visiteurs ont profité de leur séjour pour pratiquer avec d’autres écoles du réseau SKA. Cette association à but non lucratif fondée en 1956 par M. Ohshima réunit plus de 140 écoles de karaté en Amérique du Nord et dans le monde.

Dans le cadre de ce voyage, le groupe s’est rendu sur une plage au bord de l’océan afin d’effectuer une centaine de katas, des combats imaginaires avec plusieurs adversaires, en avançant graduellement dans la mer.

«Ce type d’entraînement quelque peu original permet de parfaire l’équilibre. Le regard fixé sur l’horizon, les karatékas ont dû harmoniser leurs coups de pied et coups de poing avec le roulement des vagues pour demeurer bien ancrés dans le sable», a indiqué M. Trudeau.

En plus de s’entraîner intensivement, les karatékas ont eu l’opportunité d’échanger avec leur mentor japonais qui a partagé sa philosophie de vie.

«M. Ohshima insiste sur la force de l’énergie intérieure par la respiration pour plus de puissance et d’efficacité dans les mouvements. Il dit qu’”il faut d’abord se voir tel qu’on est, et toujours tenter de s’améliorer. Pratiquer le karaté nous apprend à travailler en harmonie, le corps et l’esprit”», a souligné le principal intéressé.