À sec pendant la canicule

Prendre un bon verre d’eau était un régal pendant la canicule. Mais pour une famille de Saint-Clet, c’était une épreuve de force. Un mince filet coule de ses robinets, un problème connu depuis des années dans ce secteur du chemin Sainte-Marie.

«À la première journée des grandes chaleurs, on s’est aperçu du calvaire, a lancé Pascal Gaudreau. On a rencontré le voisinage et le problème serait connu depuis trois ans au moins. »

En septembre dernier, lui et sa conjointe Sophie Descôteaux ont découvert un petit coin de paradis à Saint-Clet. Une maison en campagne adéquate avec un beau terrain. Parfaite pour établir la petite famille.

«On a fait inspecter la maison et le rapport faisait état d’une pression marginale, indique-t-il. Mais avec une pression plus faible, on peut dealer avec; on aime le coin. <»

Le standard pour la municipalité atteindrait 30 livres de pression; lors de leur inspection avant l’achat, on notait 22-23 livres de pression.

Mais plus la chaleur s’est installée et plus la pression d’eau a diminué. Au point d’être quasiment nulle. La pression d’eau se situe davantage vers 3-4 livres actuellement. À titre d’exemple, remplir le bain pour la petite Marguerite peut prendre de 30 à 40 minutes. Remplir un chaudron pour faire bouillir des pâtes est une tâche à prévoir à l’avance.

«Ma fille a eu la gastro-entérite et j’ai dû aller puiser l’eau du baril de pluie pour remplir la cuve de la toilette, déplore M. Gaudreau. Ça fait tiers monde pas mal.»

Un directeur des travaux publics de la municipalité de Soulanges est allé leur porter deux cruches de 5 gallons d’eau mercredi soir.

Vieux tuyau en fonte

Pascal et Sophie pensent que les résidents concernés ont appris à tolérer la situation au fil des ans. Mais comme ils se trouvent dans la dernière maison au bout du chemin, la situation est pire chez eux.

Le couple multiplie des signalements 311 auprès de la municipalité.

«Ça engage la Ville à venir avec des employés en plus de remplir un rapport, explique le couple. On ne le fait pas pour exagérer ; on souhaite que ça bouge.»

La direction des travaux publics de Saint-Clet serait bien au fait de la problématique. Trois hypothèses ont été soulevées pour l’expliquer. Il pourrait s’agir d’un système désuet, d’une consommation excessive d’eau dans la municipalité ou du tuyau de la municipalité qui alimente le secteur. Celui-ci serait un vieux tuyau en fonte d’un diamètre pas plus grand qu’un pouce et demi. Ce tuyau alimenterait les résidences du chemin Cité-des-Jeunes sur près de deux kilomètres.

Il ne s’agit pas d’un vice caché puisque la plomberie de la maison est adéquate. La municipalité de Saint-Clet remplit aussi son devoir d’alimenter en eau la résidence. L’équipement pour le faire pourrait toutefois faire défaut.

Le couple est en communication constante avec la direction des travaux publics. On leur a dit que la municipalité tenterait d’obtenir une subvention pour réaliser les travaux. M. Gaudreau a appelé au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui a nié cette information.

Le Saint-François a tenté de de valider cette information auprès du maire Daniel Beaupré Aucun retour d’appel n’avait été obtenu avant de publier.