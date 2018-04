À table avec José Gaudet pour la Fondation Anna-Laberge

Crédit photo : Gracieuseté

C’est sous thème Les coups de cœur de José Gaudet que la 3e édition de l’événement À table! au profit de la Fondation Anna-Laberge sera de retour au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac, le 9 mai.

Les invités auront l’occasion de déguster un menu 4 services conçu spécialement pour José Gaudet, porte-parole de la Fondation, par deux restaurants de grande renommée de Saint-Lambert, soit le Primi Piatti et le Cru Bar à huîtres.

Plusieurs artistes «coup de cœur» de M. Gaudet seront présents dont les humoristes Pierre Hébert, Lise Dion et Philippe Laprise. Ses collègues de la radio, Richard Turcotte et Marie-Christine Proulx, participeront aussi à l’événement. Pour les amateurs de voitures, le coanimateur des Légendes de la route, Benoît Charest, sera de la partie.

Cette soirée teintée d’humour sera animée par José Gaudet et sa conjointe, Ève N. Ouellette.

Le public pourra découvrir les nombreuses passions du porte-parole: les voitures, la musique, le cinéma et la gastronomie.

Présidence d’honneur

La soirée sera présidée par Nathalie Bernard, du Centre Desjardins Entreprises Sud-Ouest de la Montérégie.

«Desjardins soutient avec fierté cette cause essentielle qu’est la santé et exprime ainsi son respect et son attachement à la communauté desservie par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS-MO). Nous croyons fermement en l’importance de la redistribution des richesses et surtout en la nécessité de les mettre au service de la communauté», a mentionné Mme Bernard.

L’an dernier, le concept proposé par la Fondation Anna-Laberge a attiré quelque 212 invités et a permis d’amasser 65 670$.

Billets

Les billets au coût de 250$ sont en vente sur le site de la Fondation Anna-Laberge ou au 450 699-2703.

Concernant la Fondation Anna-Laberge

La Fondation Anna-Laberge amasse des fonds pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS-MO) du territoire Jardins-Roussillon. Elle répond aux besoins de l’Hôpital Anna-Laberge, des CLSC Châteauguay, Jardin-du-Québec et Kateri ainsi que des centres d’hébergement de Châteauguay, de La Prairie et de Saint-Rémi.