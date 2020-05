Abondance de cerfs en Virginie : permis spéciaux pour les agriculteurs

Chaque année, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) délivre des permis spéciaux permettant la récolte de cerfs sans bois, c’est-à-dire biches et faons, dans certaines zones de chasse ciblées dont en Montérégie.

L’émission de tels permis vise, entre autres, le contrôle des populations de cerfs de Virginie en vue d’atteindre les objectifs de densité prévus au Plan de gestion du cerf de Virginie en vigueur. Ces permis spéciaux sont alloués par tirage au sort et autorisent le titulaire à chasser les biches ou les faons dans la zone ou partie de zone ciblée pendant une période où seule la chasse au cerf avec bois (mâle adulte) est permise. Tous les chasseurs québécois sont admissibles à ce tirage selon certaines conditions.

Des permis alloués aux agriculteurs et propriétaires fonciers

Un certain nombre de permis est réservé spécifiquement aux propriétaires des zones ciblées possédant une propriété de 4 hectares et plus de terrain. Les producteurs agricoles ou forestiers et propriétaires de ces terres peuvent obtenir ce privilège.

Pour se prévaloir de ces permis spéciaux de chasse, il faut s’inscrire à un tirage au sort effectué par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Pour se faire, il faut s’inscrire en ligne au www.sepaq.com/tirages (permis spéciaux de cerfs sans bois) ou par téléphone au numéro sans frais 1 800 665-6527.

La période d’inscription se termine le 10 juin.

Pour en connaître davantage sur le programme d’émission de permis spéciaux de cerfs sans bois, consulter le site Web du MFFP ou Caroline Charron à la Fédération de l’UPA de la Montérégie par courriel à ccharron@upamonteregie.ca.