Accessibilité des services de garde : la Place 0-5 participe aux consultations publiques

La Coopérative Enfance Famille, gestionnaire de Place 0-5 ans, le guichet unique d’accès aux places en services de garde du Québec, participera aux consultations publiques lancées le 28 avril. Ces consultations porteront sur les façons de rendre plus accessible et plus efficace le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance.

La directrice générale de la Coopérative Marie-Claude Sévigny voit comme un «excellent départ» que le ministère de la Famille souhaite repenser la raison d’être et l’utilisation des politiques d’admission.

«Les parents cherchent à comprendre comment se fait l’attribution des places. La Place 0-5 a permis plus de transparence, estime-t-elle. Nous nous penchons présentement sur les informations supplémentaires que nous pourrions mettre à la disposition des parents pour leur permettre de faire un choix encore plus éclairé et d’évaluer la probabilité d’obtenir une place au moment où ils en ont besoin.»

Dans ce processus, la Coopérative souhaite également sonder les parents afin de proposer, avec les partenaires du milieu, des solutions pour faire bénéficier les familles.

Elle souhaite défaire la mauvaise compréhension à l’égard de Place 0-5, qui peut être perçue comme une simple liste d’attente, et ainsi engendrer un sentiment d’injustice chez les familles.

La Coopérative défend le mandat de facilitateur et non de régisseur qu’est le guichet unique Place 0-5. Par le biais de ce guichet unique, les parents ont notamment accès à de l’information sur plus de 15 000 services de garde, et ces derniers bénéficient d’une visibilité auprès de tous les parents de la province.

Le guichet sert aussi au ministère de la Famille, qui récupère des données sur les besoins des familles.

En 2020, plus de 104 000 dossiers d’enfant ont été créés et près de 12 000 places disponibles ont été affichées par les milieux familiaux.