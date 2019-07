Les policiers et ambulanciers sont intervenus le 25 juillet, à 21h05, à Saint-Philippe à la suite d’une perte de contrôle d’une moto qui a percuté un garde-fou sur la route Édouard-VII à la hauteur du rang Saint-Joseph Nord.

Selon les informations du lieutenant Daniel Cyr de la Régie intermunicipale de police Roussillon, un homme et une femme ont été blessés et transportés à l’Hôpital général de Montréal. On ne craindrait pas pour leur vie.