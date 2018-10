Accident de la route à Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

Un jeune conducteur de 17 ans a effectué une sortie de route alors qu’il circulait sur la rue Saint-Pierre Nord à Saint-Constant dans la matinée du 1er octobre vers 9h15.

Selon les informations de la Régie intermunicipale de police Roussillon, l’accident est survenu à la hauteur du numéro civique 612.

«Le conducteur roulait en direction de Saint-Constant. La raison de l’accident serait la distraction au volant», a indiqué Geneviève Boudreault, agente aux relations médiatiques à la Régie.

La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) a mentionné que l’état du jeune homme était stable lors de son transport vers un centre hospitalier.

Autre version des faits

Le conducteur qui a obtenu son congé de l’hôpital Anna-Laberge à Châteauguay le jour même, a communiqué avec Le Reflet pour dire qu’il n’a pas été l’objet d’une distraction.

«Je tournais et il y avait de la bouette sur la route et c’était glissant. J’ai freiné et j’ai pris le fossé», a affirmé celui-ci.

Le résidant de Saint-Michel, qui est demeuré conscient lors de sa sortie de route, a déclaré qu’il n’avait aucune blessure ni égratignure. Il s’estime très chanceux d’être sorti indemne de cet accident.

Pompier blessé

Un pompier de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine a été blessé en manipulant les équipements de désincarcération.

«C’est en voulant soulever l’outil qu’il a senti une douleur au dos. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital et nous sommes en attente d’un suivi sur sa condition», a déclaré Patricia Traversy, responsable des communications à la Régie.