Accident impliquant deux véhicules à La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Un accident a eu lieu à l’intersection des chemins de la Bataille Nord et Saint-Jean, le 21 juin, vers 22h25, à La Prairie. Deux véhicules ont été impliqués et endommagés à l’avant.

«Il y a eu des blessures mineures. Une ambulance a été appelée sur les lieux, mais il n’y a eu aucun transport à l’hôpital», indique l’agent Raphaël Émond-Fiset de la Régie de police de Roussillon.

Joint le matin du 22 juin, il ignorait la cause de l’accident et n’était pas en mesure de fournir davantage de détails. Le rapport devait être complété et reçu au courant de la journée.

Plus de détails à venir.