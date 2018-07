Accident sur l’A30 : le motocycliste gravement blessé hors de danger

Crédit photo : Google Maps

Le motocycliste impliqué dans une collision avec une voiture sur l’autoroute 30, le 14 juillet, à Candiac, est dans un état stable.

«On sait maintenant qu’il s’agit d’un homme de 61 ans et on ne craint plus pour sa vie. Il est originaire des Maritimes», affirme Amélie Guindon, agente aux relations médias à la Sûreté du Québec.

Elle précise que l’homme tentait de rejoindre un groupe de motocyclistes immobilisés sur l’autoroute 30, en direction Est. Celui-ci a été happé dans la bretelle en provenance de l’autoroute 15. Mme Guidon n’est pas en mesure de donner davantage de détails sur la collision au moment d’écrire ces lignes.

Plusieurs témoins de l’accident ont réagi sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes passé là quelques instants après l’accident et la scène était horrible», dit Stephanie Pessoa sur la page Facebook du Reflet.

Manon Livernois a vu son ami intervenir sur les lieux de l’accident.

«Notre ami est pompier et premier répondant à La Prairie. Il était dans l’auto devant nous et s’est arrêté pour prendre soin de lui [le motocycliste]. Serge Roy, pompier et premier répondant de La Prairie, a fait des manœuvres de réanimation et a installé un garrot à l’homme», raconte-t-elle en message privé.

