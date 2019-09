Accident mortel à Mercier

Un femme de 56 ans a perdu la vie à la suite d’un accident survenu mardi vers 18 h 40 sur le boulevard Salaberry, à Mercier.

La victime était la passagère d’un motocycliste lors de la collision avec une voiture. Le conducteur de la moto est gravement blessé, indique Vincent Lanctôt, directeur des communications de la Ville de Mercier. L’automobiliste impliqué dans l’impact n’a subi aucune blessure.

Les deux véhicules circulaient dans la même direction. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec étaient sur les lieux de l’accident. La cause de la tragédie n’est pas encore connue et l’identité de la personne décédée non plus, indique M. Lanctôt.