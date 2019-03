Accident mortel sur la route 104 : un résident de La Prairie a porté secours aux victimes

Crédit photo : Le Reflet - David Penven

Témoin de l’accident qui a coûté la vie à une dame de 77 ans sur la route 104 à La Prairie le 12 mars, Steve Ruest a sorti le couple de la voiture en flammes.

Il circulait en direction de Saint-Jean-sur-Richelieu et circulait derrière la voiture des victimes.

«Je m’en allais travailler. Le monsieur roulait à 60 km/h. Rendu à la hauteur du chemin de la Bataille, il a touché le terre-plein. Quand sa roue a pogné la neige, son char a dévié», raconte M. Ruest.

La Saturn Ion du couple s’est retrouvée dans la voie inverse et a été heurtée par une camionnette. Selon M. Ruest, le capot du véhicule, sous la force de l’impact, s’est soulevé et la voiture a aussitôt pris feu. Les flammes, par la suite, se sont attaquées à la camionnette.

«Personne ne faisait rien. Le conducteur du pick-up est sorti, mais il était sous le choc. Je suis sorti à mon tour. Un jeune s’était arrêté avec son véhicule. Je lui ai dit de m’aider à sortir les gens», poursuit le Laprairien.

M. Ruest a défait la ceinture de sécurité de l’homme dans les 80 ans pour le tirer ensuite par les bras.

«Il était conscient et il disait qu’il avait mal à la jambe [il apprendra plus tard qu’elle était fracturée]. On l’a transporté. Ensuite, j’ai dit au jeune d’ouvrir la porte pour sortir à son tour la madame qui était sans connaissance. Il me dit qu’il n’était pas capable de l’ouvrir. J’ai couru, j’ai arraché la porte, défait la ceinture et je l’ai sortie», poursuit l’homme.

Deux minutes plus tard, l’auto était complètement envahie par les flammes.

Le couple a été transporté dans le camion du jeune homme. Voyant que d’autres personnes venaient leur porter secours, M. Ruest a repris son chemin vers son travail.

Par la suite, il a livré son témoignage à la Régie intermunicipale de police Roussillon. C’est d’ailleurs par la police qu’il a appris le décès de la dame.

Modeste, ce dernier se dit fier du geste qu’il a accompli.

