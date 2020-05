Accroître la résilience du Grand Montréal en temps de pandémie

La commission de l’aménagement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) se chargera d’adapter les outils de planification et de réglementation en matière d’aménagement et de développement du territoire aux enjeux de santé publique. Ce processus permettra «d’accroître la résilience du Grand Montréal et de sa population dans un contexte d’épidémie ou de pandémie», écrit la CMM dans un communiqué.

Dans le cadre de ce mandat, la commission brossera un portrait des enjeux soulevés par l’application des mesures sociosanitaires concernant l’aménagement des milieux de vie et des infrastructures urbaines.

Des partenaires municipaux ainsi que des experts et des organismes concernés, tels que l’Institut national de la santé publique du Québec, seront consultés afin de proposer des orientations «favorisant un aménagement mieux adapté pour faire face aux menaces de l’équilibre sanitaire», indique la CMM.

«L’application des mesures découlant de la pandémie démontre qu’une réflexion s’impose sur la conception et l’utilisation de l’espace public, notamment en matière de mobilité active, soutient le président de la commission de l’aménagement et membre du conseil de la Ville de Montréal, Jérôme Normand. Nous devons en tirer des leçons et adapter la planification et l’aménagement de nos villes afin d’accroître l’efficacité des mesures et d’améliorer notre capacité à faire face à ces situations»

Ces travaux permettront à la CMM d’intégrer les enjeux de santé publique relatifs à une situation d’épidémie ou de pandémie dans les interventions d’aménagement et de proposer des «actions concrètes, telles que la mise en place de corridors de transport actif».

(Source: Communauté métropolitaine de Montréal)