Achalandage record à l’île Saint-Bernard et au Centre Fernand-Seguin

En cette période de pandémie où les activités à l’intérieur sont limitées, les gens se ruent vers les boisés de Châteauguay. Les mésanges du Centre écologique Fernand Seguin n’ont jamais vu autant de gens leur tendre la main. Et les sentiers de l’île Saint-Bernard n’ont jamais été aussi fréquentés.

Héritage Saint-Bernard (HSB), qui gère les deux endroits, se réjouit de leur popularité sans précédent. Le phénomène pose toutefois de nombreux défis. L’accès des résidents de Châteauguay aux sites en est un. Luc L’Écuyer, directeur général d’HSB, Dominic Gendron, coordonnateur à la protection et à l’aménagement du territoire, et Marie-Hélène Dorais, coordonnatrice aux communications, ont fait le point sur la situation en réponses aux questions du Soleil de Châteauguay.

Q Combien de personnes ont fréquenté les milieux naturels que vous gérez, en 2020, comparé aux années antérieures ?

R Héritage Saint-Bernard gère des milieux naturels depuis 34 ans maintenant. Chaque année, nous rencontrons une augmentation de l’achalandage. Toutefois, l’année 2020 a été du jamais vu! Nous savons que ce que nous avons vécu cette année est la réalité un peu partout au Québec; les milieux naturels ont été pris d’assaut, et c’est une excellente chose selon nous. De nombreux défis s’ensuivent toutefois; ça demande beaucoup d’adaptation pour les gestionnaires de sites naturels, surtout en temps de pandémie où des mesures d’hygiène et de distanciation doivent en plus être appliquées rigoureusement.

Bien que 2019 avait été notre meilleure année enregistrée au niveau de la fréquentation, une augmentation de près de 40 % a été enregistrée en 2020. Il va sans dire que cette augmentation a nécessité beaucoup d’ajustements au fil des mois, dont plus de personnel (accueil, stationnement, patrouille), plus d’affichage, plus de sensibilisation… Nous n’avons pas encore terminé de compiler les statistiques pour l’ensemble de l’île Saint-Bernard. Nous prévoyons une augmentation également pour la fréquentation sur le tertre de l’île Saint-Bernard. Pour les services offerts habituellement sur l’île, que l’on parle de la restauration, de l’hôtellerie, des spectacles et des produits éducatifs et écotouristiques, évidemment, les données ne seront pas favorables puisque la majorité des services ont été suspendus ou lourdement affectés.

Q Certains aimeraient que l’accès à ces sites soit réservé aux résidents de Châteauguay. Quelle est la position d’HSB à cet égard ?

R Nous savons que l’accessibilité aux milieux naturels a suscité beaucoup de discussions cette année. Et ce fut le cas partout au Québec, où tous les boisés aménagés et destinations de plein air ont connu un achalandage bien difficile à gérer. Avec la pandémie, les communautés ont développé un réflexe de fermeture, mais Héritage Saint-Bernard croit qu’un comportement d’ouverture aux visiteurs des autres communautés est important à maintenir.

Durant des années, en tant qu’entreprise touristique, il nous a été demandé de nous positionner comme destination de marque afin de faire rayonner Châteauguay et la région, d’attirer les investissements, les nouveaux propriétaires de maisons, etc. Et nous avons réussi le défi; même avant la pandémie, l’île Saint-Bernard affichait complet une bonne partie de l’année et nous avons cessé de promouvoir le site tellement sa capacité d’accueil était saturée (stationnement). Toutefois, la pandémie a démontré que l’accessibilité aux milieux naturels est plus importante que jamais, et ce, pour tous.

Nous rappelons aussi que la CMM, qui a contribué au 2/3 du budget pour la construction du chalet et du stationnement au centre écologique Fernand-Seguin, a investi ce montant pour que l’ensemble de ses citoyens puisse en bénéficier gratuitement. Il en va de même pour les Sœurs Grises de Montréal qui, en léguant une partie de l’île Saint-Bernard à la Ville de Châteauguay, souhaitaient que l’ensemble de la communauté puisse profiter de ce joyau naturel et patrimonial.

Q Avez-vous fait d’autres constats ?

R Le plein air, toutes catégories confondues (course à pied, vélo, paddle board, baignade, pêche, ski de fond et alpin, raquette, ornithologie, randonnée pédestre), a connu une popularité incroyable en cette année de pandémie. Les nouveaux quais installés par la Ville de Châteauguay cet été au fil de la rivière ne suffisaient pas à la demande, les marchands d’équipement ont été dévalisés, et les pistes cyclables et les plages étaient complètement bondées et ce pas seulement à Châteauguay, mais un peu partout au Québec! Tous les petits bouts de forêt restants sur le territoire ont été « exploités » par les familles; nous avons vu des gens se balader dans des espaces où jamais personne ne marchait auparavant!

Le problème n’est pas d’accepter ou non les résidents des autres communautés. Le problème, c’est qu’il manque d’espaces naturels accessibles pour desservir la population qui a besoin de cette nature pour sa santé physique et mentale. Cette réalité rappelle l’importance d’agrandir la proportion de milieux naturels conservés et de les rendre accessibles à la population. Tout cela va dans le sens de la protection intégrale du corridor vert Châteauguay-Léry. Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard

Refuge faunique Marguerite-D’Youville seulement

En 2019 : 53 500 visiteurs

En 2020 : 72 900 visiteurs, malgré les deux mois de fermeture (l’île a été fermée du 24 mars au 2 juin inclusivement)

Centre écologique Fernand-Seguin

1er au 26 janvier 2020 : 8 317 visiteurs

1er au 26 janvier 2021 : 21 708 visiteurs

Automne 2019 : 8 199 visiteurs

Automne 2020 : 24 956 visiteurs