Achat en ligne : 5 bons réflexes

Dans cette ère de distanciation sociale, les achats de Noël se feront évidemment de plus en plus en ligne. À ce sujet, la Sûreté du Québec informe la population que les fraudeurs utilisent des stratagèmes de plus en plus pernicieux et malheureusement efficaces pour parvenir à leurs fins et invite à la prudence.

C’est pourquoi le corps policier recommande:

de ne réaliser aucune transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics;

de rechercher des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites Web sécurisés (débutant par « https:// »). On doit s’assurer de la présence d’un cadenas en position fermée ou d’une clé en bordure de la barre d’adresse du navigateur;

de privilégier le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de son site Web (sécurisé);

de maintenir à jour les programmes antivirus sur les appareils;

de ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne.

Par ailleurs, pour les achats sur des sites de ventes et d’échanges de biens, il importe de se renseigner sur le vendeur et de valider l’image de l’article avec des moteurs de recherche avant de procéder à une transaction.

Il également pertinent de privilégier une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de constater la disponibilité de l’achat. Pour ce faire, on suggère de choisir un lieu public et sécuritaire et d’être accompagné.