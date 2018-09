18 activités gratuites à faire aux Journées de la culture

Crédit photo : Pixabay

Les 22es Journées de la culture ont lieu du 28 au 30 septembre dans plus de 400 villes et villages du Québec. Cette année, le fil conducteur de la programmation est le thème des mots. Pour l’occasion, 18 activités gratuites sont organisées dans les municipalités du Roussillon.

Candiac

Lancement d’un projet artistique et ateliers d’expérimentation

Le projet artistique Vague démocratique: mouvance et cultures, composé d’estampes traditionnelles réalisé par des artistes autochtones sera lancé à la Maison Melançon, le 29 septembre. La commissaire Frédérique Guichard présentera l’exposition avec quelques artistes, qui seront présents pour discuter avec le public.

Mme Guichard fera une démonstration de sérigraphie et une courte cérémonie d’ouverture comportant des chants, des danses et un cercle de tambour sera animée par les artistes autochtones Jacques Newashish et Martin A. Loft. L’activité, organisée par la Fondation Hélène-Sentenne, a lieu de 14h à 16h et l’exposition de l’artiste Marie-Claude Néquado à la Maison Melançon sera en place jusqu’au 28 octobre. Le public pourra aussi participer à des ateliers d’expérimentation les 28 et 30 septembre.

Des mots en court-circuit

L’artiste professionnelle Geneviève Ruest initiera les usagers de la bibliothèque de Candiac au monde de l’art interactif, le 28 septembre. Le public est invité à aller écrire des mots qui décrivent la bibliothèque pour ensuite les relier en circuit électrique, de 10h à 13h.

La Prairie

Soirée Latine

Le début des Journées de la culture sera célébré sur la Terrasse du 350e à La Prairie, le 28 septembre, de 19h30 à 21h30. Musiciens, danseurs et animateurs seront de cette soirée de danses latines.

Histoires en caravane

La troupe de théâtre Histoires en caravane présentera la pièce de théâtre familiale À la découverte des mots, le récit de Souriceau qui souhaite apprendre à lire pour les enfants de 4 à 8 ans. L’activité aura lieu au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, le 29 septembre, à 10h.

Dans l’univers du conte avec Robert Payant

Le conteur Robert Payant sera de passage au Musée d’archéologie de Roussillon le 30 septembre, de 14h à 15h.

Numéro de clôture des Pianos publics

L’artiste Cathy Fried interprètera des compositions originales et des reprises de chansons populaire à l’occasion du spectacle Chaud devant! sur la Terrasse du 350e le 30 septembre, de 13h30 à 14h30.

Répétition du Chœur de La Prairie

Le Chœur de La Prairie ouvre ses portes au public le temps d’une répétition à l’église de la Nativité de La Prairie, le 30 septembre, de 13h à 16h. Les choristes présenteront des extraits de leur prochain concert, qui aura lieu le 8 décembre.

Saint-Mathieu

Conte en pyjama et doudou pour toute la famille

Maxsam présentera une histoire d’une heure accompagné d’images et de mots projetés sur le mur à la bibliothèque Danieller-Routhier, le 28 septembre, de 19h à 20h.

Exposition à l’église

Les artistes amateurs et professionnels sont invités à aller exposer à l’intérieur de l’église les 29 et 30 septembre, de 9h à 17h. Ils pourront installer leurs œuvres, que ce soit de la sculpture, de la peinture, du dessin, de la poterie ou autres, peu importe leur niveau.

Conte familial de Ronald Larocque

Conteur depuis plus de 20 ans, Ronald Larocque sera à l’église de Saint-Mathieu le 30 septembre, de 10h à 11h, pour raconter une histoire aux familles.

Sainte-Catherine

Femmes et poésie

Le Centre municipal Aimé-Guérin accueillera une exposition de poésie et de témoignages audio dans le cadre d’un 5 à 7, le 28 septembre.

Parcours poétique en nature

Le 28 septembre, à 17h, les citoyens sont invités à découvrir un parcours poétique en nature, à pied ou en vélo, créé par des femmes de la région qui parlent d’elles, de leur vie, de leurs forces et de leurs faiblesse. Le départ se fait au Centre municipal Aimé-Guérin.

Rencontre avec Bouquine

Bouquine sera devant le foyer de la bibliothèque municipale le 30 septembre, de 14h à 15h, pour faire découvrir aux enfants son monde imaginaire et leur raconter des histoires.

Saint-Constant

Le pêcheur de mots

Mathieu Mathieu offrira un spectacle interactif en racontant la légende d’un homme qui pêche des mots pour en faire des chansons. Il convie les enfants dans son atelier et les invite à devenir ses assistants-compositeurs de chansons en pêchant des mots dans son coffre aux trésors. L’activité aura lieu à l’Exporail, le 30 septembre, de 10h30 à midi.

Delson

Spectacle de Caya et Sans Pression

Les artistes hip-hop Caya et Sans Pression seront en spectacle à l’occasion d’une soirée gratuite réservée aux 12 à 17 ans à La Jonction, le 29 septembre, de 19h30 à 21h.

Saint-Philippe

Spectacle Margot et Victor Fafouin

Le spectacle pour enfant de 4 à 8 ans raconte l’histoire de Margot, une jeune fille aux cheveux bleu électrique et de son fidèle doudou Victor Fafouin sera présenté à bord de l’autobus-théâtre Tortue Berlue dans le stationnement du Complexe Élodie-P.-Babin le 29 septembre, à 10h.

Spectacle de conte et d’objets

La conteuse Françoise Crête présentera l’histoire Esther, oie sauvage au Complexe Élodie-P.-Babin, le 30 septembre, à 13h30. Il s’agit d’un spectacle pour public adulte racontant l’histoire d’un jeune moussaillon qui se fait arrêter et jeter en prison lorsqu’il débarque en Nouvelle-France, en 1738.

Pour les spectacles à Saint-Philippe, les places doivent être réservées au Service des loisirs ou au comptoir de la bibliothèque Le vaisseau d’or.

Rencontre avec Sylvain Demers

Les citoyens sont invités à rencontrer l’artiste visuel Sylvain Demers à la bibliothèque Le vaisseau d’or, le 30 septembre, dès 14h.