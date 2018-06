Des activités variées pour tous les âges à La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté – Ville de La Prairie

Les activités ne manquent pas à La Prairie pour la saison estivale. Petits et grands peuvent profiter gratuitement des installations mises à leur disposition. Voici quelques suggestions.

Célébration de la danse

La place du 350e – Centre multifonctionnel Guy-Dupré accueille les danseurs durant la belle saison. Danse en ligne tous les mardis, du 26 juin au 21 août, à 19h. Zumba les mercredis, du 27 juin au 22 août, à 19h. Tango argentin du 25 juin au 20 août, à 18h30.

Piano panorama et piano karaoké

Guillaume Martineau, pianiste, partage la scène avec un artiste de la relève avec une présentation de type medley au piano public du Vieux-La Prairie près de l’église de la Nativité, le 28 juin, à 19h. Le 16 août, à 12h15, à la Place du 350e – Centre multifonctionnel Guy-Dupré, l’auteure-compositrice-interprète ayant participé à l’émission de télévision La Voix, Andy St-Louis, entraîne les spectateurs dans un karaoké.

Cinéma en plein air

Tous les mercredis et vendredis du 27 juin au 3 août. La projection débute à 21h. Avant chacune des projections, les enfants profitent d’animations offertes par des invités spéciaux et les moniteurs du programme Parc-Courir, dès 19h30. Les films sont projetés dans différents parcs de la Municipalité durant la saison. Les chaises et couvertures sont de mise. En cas de pluie, la projection du mercredi sera annulée et la projection du vendredi aura lieu Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Les jeudis du Vieux-La Prairie

Des spectacles qui ont lieu au cœur du Vieux-La Prairie sur une scène érigée à côté de l’église la Nativité du 28 juin au 9 août à partir de 19h30.

Heure du conte en plein air

Tous les vendredis matin de l’été, l’animatrice France Charbonneau fait la lecture en plein air aux enfants de 3 à 8 ans. En cas de pluie, cette activité a lieu dans le chalet du parc Lucie-F.-Roussel. L’activité se déroule tous les vendredis, du 6 juillet au 10 août, à 10h.

Danse de la pleine lune

Grand regroupement pour souligner la plus grosse lune de l’année avec animation spéciale et musique. L’événement se déroulera au parc du Bassin-de-La Prairie, le 27 juillet de 19h30 à 22h30.