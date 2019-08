Acura annonce le retour des Type S avec ce concept

Article par Guillaume Rivard

Acura dévoile cette semaine en Californie un nouveau concept de berline qui présage le lancement de deux modèles Type S axés sur la performance au cours des deux prochaines années, dont la TLX Type S de seconde génération.

La compagnie n’a pas utilisé cette appellation depuis plus de 10 ans!

Le design est très expressif et assez spectaculaire. Inspiré du concept Acura Precision de 2016, il se caractérise d’abord par un long empattement, une voie large et une posture basse, ensuite par un vaste capot qui surplombe une partie avant fortement sculptée.

Celle-ci comprend une nouvelle évolution des phares à DEL Jewel Eye d’Acura, des feux de jour en forme de chicane inspirés du bolide de course Acura ARX-05 Daytona, une calandre pentagonale au grillage redessiné ainsi que de grandes prises d’air fonctionnelles au bas du pare-chocs.

La vue de profil est tout aussi impressionnante avec la ligne de toit élégamment courbée et les lignes de relief aussi gracieuses que prononcées. Les poignées de portes sont absentes, ce qui crée un look plus épuré, mais le futur modèle de série en fera-t-il autant? C’est à voir.

À l’arrière, le coffre retroussé intègre un aileron en fibre de carbone et des feux d’allure sensationnelle. En dessous, on retrouve un grand diffuseur et quatre embouts d’échappement chromés.

Parlant de fibre de carbone, les becquets avant et arrière, les plaques de seuils et les jantes de 21 pouces emploient tous ce matériau. Les roues en question sont chaussées de pneus de performance d’une largeur de 285 millimètres et ralenties par des freins Brembo avec disques perforés et étriers à quatre pistons.

Et comment ignorer la peinture « Bleu perle double apex » de ce concept? Elle rend hommage aux modèles Type S bleus du passé, dont la TL Type S de 2007 à 2008.

Malheureusement, Acura n’a pas fourni de détails concernant la motorisation, ni précisé l’identité du deuxième véhicule qui profitera d’une version Type S (gageons que ce sera le multisegment RDX).

Rappelons qu’Acura a vendu quatre modèles Type S différents de 2001 à 2008, soit la 3.2CL Type S 2001 à 2003, la 3.2TL Type S 2002 à 2003, la RSX Type S 2002 à 2006 et la TL Type S 2007 à 2008.