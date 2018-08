Acura dévoile sa nouvelle NSX 2019

Article par Olivier Beaulieu

La renaissance de la mythique Acura NSX il y a quelques années a attiré de nombreux consommateurs autour du globe. Malgré un prix élevé, la deuxième génération de la NSX a trouvé pas moins de 1 900 preneurs en 2017 et 2018, dont 1 000 adeptes aux États-Unis seulement. Suite à ces résultats considérés encourageants, Acura dévoile une NSX 2019 légèrement rafraîchie. Légèrement.

En quelques mots, la NSX 2019 ajoute à son catalogue une peinture extérieure orange et également le bleu indigo et le rouge comme couleurs intérieures supplémentaires. De plus, une mise au point du châssis et du système hybride a été effectuée par les ingénieurs de la marque et de nouveaux pneus sont maintenant disponibles.

L’Acura NSX 2019 est équipée d’une nouvelle grille de couleur assortie à la carrosserie, contrairement à la version précédente qui était exclusivement argentée. Par ailleurs, l’option des freins en céramique de carbone peut dorénavant être rehaussée d’étriers orange. Les freins en fer traditionnels peuvent quant à eux être jumelés à des étriers rouges.

Au niveau de la motorisation, on retrouve encore un moteur V6 biturbo en position centrale, jumelé aux trois moteurs électriques. Au total, on parle de 573 chevaux et un couple de 476 lb-pi jumelée à une boîte automatique à neuf rapports avec double embrayage. Certains paramètres du rouage intégral Sport Hybrid (SH-AWD) du manufacturier ont été améliorés de manière à accentuer le contrôle de la voiture en milieu et en sortie de courbe.

Au niveau du châssis, le manufacturier affirme que cette NSX révisée est 26% plus rigide à l’avant de la voiture et 19% à l’arrière. L’ajout de barres stabilisatrices et l’utilisation de divers matériaux sont à la source de cette amélioration.

L’Acura NSX 2019 est offerte à partir de 157 500 $ US, soit 1 500 $ de plus que l’édition 2018. Le manufacturier explique cependant cette hausse de prix par l’ajout de série de plusieurs éléments précédemment offerts en option. La NSX sera disponible aux États-Unis dès octobre prochain. Plus de détails seront dévoilés concernant les prix canadiens d’ici quelques jours.